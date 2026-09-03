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Типаж «золотистый ретривер»: разбираем феномен добрых и преданных мужчин на примере киноперсонажей

Типаж «золотистый ретривер»: разбираем феномен добрых и преданных мужчин на примере киноперсонажей

6 киногероев, которых точно можно назвать «хорошими мальчиками» фото: Getty Images / «Человек-паук: Новый день»Несмотря на свою популярность, типаж «золотистого ретривера» до сих пор изучен не до конца.

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