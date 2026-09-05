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Тульские новости

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В Тульской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

В Тульской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

Ситуационный центр губернатора напоминает тулякам о том, что в ближайший час с сохранением до 17 часов местами на территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с.

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