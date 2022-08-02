При взятии под контроль НМ ДНР нескольких кварталов посёлка Пески подтверждаются особенности тактики украинского полевого командования

По мере взятия под контроль кварталов посёлка Пески, что к западу от Донецка, подразделениями ВС РФ и республиканской Народной милиции в очередной раз вскрывается «оригинальная» тактика противника.
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