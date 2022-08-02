Военное обозрение

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При взятии под контроль НМ ДНР нескольких кварталов посёлка Пески подтверждаются особенности тактики украинского полевого командования

При взятии под контроль НМ ДНР нескольких кварталов посёлка Пески подтверждаются особенности тактики украинского полевого командования

По мере взятия под контроль кварталов посёлка Пески, что к западу от Донецка, подразделениями ВС РФ и республиканской Народной милиции в очередной раз вскрывается «оригинальная» тактика противника.

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