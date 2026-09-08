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ТАСС

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Пресечена работа Telegram-канала с базами данных россиян

Пресечена работа Telegram-канала с базами данных россиян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киберполиция МВД России пресекла работу Telegram-канала, который незаконно предоставлял доступ к персональным данным и сведениям из баз данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти, организатор задержан.

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