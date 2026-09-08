Пресечена работа Telegram-канала с базами данных россиян

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Киберполиция МВД России пресекла работу Telegram-канала, который незаконно предоставлял доступ к персональным данным и сведениям из баз данных операторов связи, кредитных организаций и органов исполнительной власти, организатор задержан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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