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РИА Новый день

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Завтра по всей Свердловской области не будут продавать алкоголь

Завтра по всей Свердловской области не будут продавать алкоголь

В субботу, 12 сентября, на всей территории Свердловской области впервые пройдет День трезвости. Нигде, кроме кафе, баров и ресторанов, не будут продавать алкогольные напитки.

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