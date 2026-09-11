Завтра по всей Свердловской области не будут продавать алкоголь

В субботу, 12 сентября, на всей территории Свердловской области впервые пройдет День трезвости. Нигде, кроме кафе, баров и ресторанов, не будут продавать алкогольные напитки.
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