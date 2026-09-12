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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дель Потро о тренерской карьере: «Мне предлагали работать с топ-игроками, но я пока не готов»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро объяснил, почему не работает тренером. – В ком-то из нынешних игроков вы видите себя? – Мне очень нравится Рафа Ходар : высокий, надежный на задней линии, хорошо сочетает подачу и удар справа.

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