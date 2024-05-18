Руководитель следственного отдела провел профилактический урок для студентов в Бежецке

Руководитель следственного отдела провел профилактический урок с учащимися колледжа города Бежецка. Особое внимание на лекции было уделено вопросам информационной и компьютерной безопасности в сети «Интернет», в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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