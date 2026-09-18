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Царьград

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Bloomberg: Переговоры Южной Кореи и США зашли в тупик

Bloomberg: Переговоры Южной Кореи и США зашли в тупик

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил озабоченность по поводу переговоров с США об инвестициях на $350 млрд.

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