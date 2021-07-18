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Число погибших в результате крупного наводнения на западе Германии превысило 150 человек

Число погибших в результате крупного наводнения на западе Германии превысило 150 человек, сообщает газета Die Welt.

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Елена Мамонова
Людей оказывается даже не предупредили,только дождь передали,вот и результат
Алексей Андреевич
уже 150...
Светлана Снегина
фигня. арабов и негров завезут на их места. погибли бы "угольки" - был бы вой.

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