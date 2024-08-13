Боги Логики: восхождение искусственного интеллекта

В отличие от природных катастроф, предполагаемый апокалипсис искусственного интеллекта возникнет из того, что мы с самого начала своей цивилизации считали положительным и важным для того, чтобы оставаться людьми: разума, интеллекта и логики.
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