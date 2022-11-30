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Универсальный гений: Эдуард Артемьев соединил звуки и пространство

Универсальный гений: Эдуард Артемьев соединил звуки и пространство

Почему-то уже много лет принято сравнивать Эдуарда Артемьева с Эннио Морриконе. Сравнение это кажется, с одной стороны, правомерным, тем более что Эдуард Николаевич периодически упоминает итальянца в качестве одного из своих учителей, с другой — отчасти притянутым за уши: всё же и биографии, и стилистические особенности творчества итальянца и русского слишком разнятся — ну разве что потрясающая работоспособность и огромное количество «озвученных» их музыкой фильмов роднит обоих.

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