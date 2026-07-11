Может ли Финляндия стать триггером прямого столкновения России и НАТО? Как США нарушили меморандум о взаимопонимании с Ираном и почему это зеркально повторяет тактику двойных стандартов на Украине? Почему западные политики продолжают твердить о «победе Украины», когда линия фронта рассыпается на глазах? И как долго ещё европейские элиты смогут .
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