Может ли Фин­лян­дия стать триг­ге­ром пря­мо­го столк­но­ве­ния Рос­сии и НАТО? Как США нару­ши­ли мемо­ран­дум о вза­и­мо­по­ни­ма­нии с Ира­ном и поче­му это зер­каль­но повто­ря­ет так­ти­ку двой­ных стан­дар­тов на Укра­ине? Поче­му запад­ные поли­ти­ки про­дол­жа­ют твер­дить о «побе­де Укра­и­ны», когда линия фрон­та рас­сы­па­ет­ся на гла­зах? И как дол­го ещё евро­пей­ские эли­ты смо­гут .