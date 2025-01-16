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Пера о допинг-деле Синнера: «История с кремом мне не кажется убедительной»

Пера о допинг-деле Синнера: «История с кремом мне не кажется убедительной»

78-я ракетка мира прокомментировала их положительные пробы и наказания. Синнер избежал дисквалификации за клостебол – антидопинговый трибунал поверил, что тот случайно попал в его организм с рук его физиотерапевта.

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