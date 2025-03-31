Суд поставил точку в уголовном деле о гибели актрисы в пруду Екатерининского парка в Царском Селе. Она и еще 23 человека упали в воду с перевернувшегося понтона.
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Суд поставил точку в уголовном деле о гибели актрисы в пруду Екатерининского парка в Царском Селе. Она и еще 23 человека упали в воду с перевернувшегося понтона.