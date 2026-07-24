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Экс-замглавы округа в Подмосковье из СИЗО отправился в зону спецоперации

Экс-замглавы округа в Подмосковье из СИЗО отправился в зону спецоперации

Бывший заместитель главы Дмитровского городского округа Московской области Алексей Ионов, находившийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции.

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