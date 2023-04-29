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Власти Варшавы в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве

В Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве. Сообщается, что Россия считает незаконным изъятие здания школы, и предупреждает об ответных шагах.

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