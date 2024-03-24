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Кадыров призвал не расшатывать национальный вопрос после теракта в Подмосковье

Кадыров призвал не расшатывать национальный вопрос после теракта в Подмосковье

Лидер Чечни предупредил, что «с подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий». После теракта в «Крокус Сити Холле» в России осуществляются попытки «расшатать ситуацию, используя национальный вопрос».

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
А при чем здесь национальная рознь. Лучше бы помог от мигрантов помог избавиться, или: слабо?
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