Кадыров призвал не расшатывать национальный вопрос после теракта в Подмосковье

Лидер Чечни предупредил, что «с подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий». После теракта в «Крокус Сити Холле» в России осуществляются попытки «расшатать ситуацию, используя национальный вопрос».
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