Ракетный удар по штабу ВСУ и уничтожение знаменитого украинского летчика «Голубой шлем» и двух «Патриотов»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 января 2024 года Юлия Соколова8 января российская армия нанесла решающий удар по украинским военным объектам.