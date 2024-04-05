Никита Дмитриев – участник конкурса «Росмолодежь. Гранты»: «Еще лучше, еще мощнее и масштабнее!»

«Петербургский дневник» и молодежное пространство «ПРОСТО» продолжают совместный проект «Совет на миллион», в котором мы рассказываем о молодых петербуржцах, взявших крупные суммы в грантовом конкурсе Сегодня свою историю о проекте «Фестиваль добра в Петербурге: Перезагрузка», рассказывает студент 5 курса Государственного университета аэрокосмического приборостроения, руководитель добровольческого движения «Московский Добрый» Никита Дмитриев.