Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей. "Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений", - сказано в сообщении кабмина.
Резервный фонд правительства РФ увеличится на 791,6 млрд рублей. "Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних ограничений", - сказано в сообщении кабмина.
Свежие комментарии