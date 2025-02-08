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Военное обозрение

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Депутат парламента Армении: Пашиняну удалось превратить боеспособную армию в «отступающую структуру»

Депутат парламента Армении: Пашиняну удалось превратить боеспособную армию в «отступающую структуру»

Армянский парламентарий отметил, что при Пашиняне армия страны полностью утратила боеспособность и стала играть второстепенную роль.

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