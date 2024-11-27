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Историк моды Александр Васильев сравнил эмиграцию с лотерейным билетом

Историк моды Александр Васильев сравнил эмиграцию с лотерейным билетом

Экс-ведущий Первого канала высказал своё мнение о возможностях человека в эмиграции.Александр Васильев, который ранее занимал кресло ведущего телепрограммы "Модный приговор", заявил, что эмиграция является своеобразным лотерейным билетом.

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