Историк моды Александр Васильев сравнил эмиграцию с лотерейным билетом

Экс-ведущий Первого канала высказал своё мнение о возможностях человека в эмиграции.Александр Васильев, который ранее занимал кресло ведущего телепрограммы "Модный приговор", заявил, что эмиграция является своеобразным лотерейным билетом.
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