Российские компании представили новые образцы вооружения на Aero India 2025

10 февраля в Индии открылась XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Она проходит на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой крупнейший авиасалон в Азии.
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