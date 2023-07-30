(на мой взгляд - пусть им НАТО помогает) ============================================== Высокие температуры и отсутствие осадков привели к массовым пожарам в Греции, затрагивающим южные районы и острова.
"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе
Комментарии
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Александр
Хватит сопли жевать сгорит все может что то новое вырастит
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41 мин.
dedsidor Сидоров
надо помочь на наших условиях , сдача всех видов вооружений , кот. могло попасть в руки бандеровцев , целевой взнос на СВО - 1 трлн. ЕВРО.. и ВСЁЁЁ ..после получения - НЕМЕДЛЕННО снять Бешки с турецкого направления ..пока ждм,с..
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19 мин.
Сергей Сидоров
Греки как и турки вооружают нацистов. Поэтому нельзя им еще и помогать это делать.
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11 мин.
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