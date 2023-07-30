"Холодным душем" стал ответ России на просьбу Греции помочь с пожарами на Родосе

Александр Хватит сопли жевать сгорит все может что то новое вырастит

dedsidor Сидоров надо помочь на наших условиях , сдача всех видов вооружений , кот. могло попасть в руки бандеровцев , целевой взнос на СВО - 1 трлн. ЕВРО.. и ВСЁЁЁ ..после получения - НЕМЕДЛЕННО снять Бешки с турецкого направления ..пока ждм,с..