Алаудинов сообщил о 60 украинских солдатах, сбежавших в Курской области от ВС РФ

Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов проинформировал о том, что отряд из примерно 60 боевиков ВС киевского режима бегством спасся от Армии России на курском направлении линии боевого соприкосновения.
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