«Ъ»: арестованы новые активы сбежавших экс-полицейских

Следственный комитет России арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, которым заочно предъявили обвинения в получении взятки на рекордную в истории ведомства сумму 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
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