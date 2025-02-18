"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами

Геннадий Бережнов

Спросить бы, да не кого - какие ещё диаспоры могут быть в России и какие проблемы они решают? Пришлых более 12 миллионов и это достаточно при их умелом руководстве и спонсорстве США и Запада сделать нам большие проблемы.