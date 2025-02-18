Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами

"По азербайджанским диаспорам решение принято?": Живов считает, что будет так же, как было с грузинами

ИА Новороссия В Сети не стихают обсуждения хамства Алиева и грубых высказываний азербайджанцев в адрес чемпиона Николая Валуева и телеведущего Евгения Попова.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Спросить бы, да не кого - какие ещё диаспоры могут быть в России и какие проблемы они решают? Пришлых более 12 миллионов и это достаточно при их умелом руководстве и спонсорстве США и Запада сделать нам большие проблемы.
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5 час.
александр бажан
Пока существуют продажные власти и чиновники, диаспоры будут диктовать условия Россиянам.
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3 час.
Геннадий Ларионов
100 % согласен !!!
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31 мин.
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