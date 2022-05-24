Сестра Михаила Ефремова осудила экс-жену брата из-за тараканов и бардака в доме

Ксения Качалина, по словам Анастасии Ефремовой, страдает алкоголизмом. Фото: из открытых источников В прошедшее воскресенье звёзды шоу-бизнеса обсудили жизнь 51-летней Ксении Качалиной, которая была четвёртой супругой актёра Михаила Ефремова.