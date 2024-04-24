Прозоров: покушение не удалось, так как исполнитель понимал, что его поймают

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что покушение на него не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб: исполнитель нервничал, так как знал, что его поймают.
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