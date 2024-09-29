Утепляем балкон к холодам: выбираем и монтируем утеплитель

Зима катит в глаза, но кое-что домашний мастер до холодов точно успеет: утеплить балкон! Сегодня для этого существует два основных варианта — минвата и полимерные теплоизоляторы (пенопласт, он же пенополистирол, и пенофолы — вспененные полимеры с металлизированной подложкой).