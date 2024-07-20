«Горький fest»: Лянка Грыу, Аня Чиповская и Екатерина Климова

18 июля в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest», лауреатами которого стали Сергей Потапов, Мария Меленевская, Ксения Андрианова, Мария Смольникова и другие.
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