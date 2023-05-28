В обозримом будущем выхода нет: экономист из Германии оценил шансы на восстановление экономики ФРГ

Экономика Германии больше не приближается к рецессии, она в нее уже скатилась. Более того, по мнению немецкого экономиста Марселя Фрацшера, в обозримом будущем каких-либо положительных изменений не просматривается.
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