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В обозримом будущем выхода нет: экономист из Германии оценил шансы на восстановление экономики ФРГ

В обозримом будущем выхода нет: экономист из Германии оценил шансы на восстановление экономики ФРГ

Экономика Германии больше не приближается к рецессии, она в нее уже скатилась. Более того, по мнению немецкого экономиста Марселя Фрацшера, в обозримом будущем каких-либо положительных изменений не просматривается.

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