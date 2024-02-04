Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Житель Коряжмы доверился аферистам и потерял 2,4 миллиона рублей

35 летний мужчина обратился в полицию города, сообщив о мошенничестве, совершённом в отношении него35 летний мужчина обратился в полицию города, сообщив о мошенничестве, совершённом в отношении негоПо его словам, второго февраля 2024 года в одном из мессенджеров он получил звонок с информацией, что на его имя предпринимают попытки получения кредитов в трёх различных банках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх