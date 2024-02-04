Житель Коряжмы доверился аферистам и потерял 2,4 миллиона рублей

35 летний мужчина обратился в полицию города, сообщив о мошенничестве, совершённом в отношении него35 летний мужчина обратился в полицию города, сообщив о мошенничестве, совершённом в отношении негоПо его словам, второго февраля 2024 года в одном из мессенджеров он получил звонок с информацией, что на его имя предпринимают попытки получения кредитов в трёх различных банках.