Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители

С весны 2023-го Тамара Гвердцители дает творческие вечера в Тбилиси. На одном из них она рассказала, почему больше не выступает в нашей стране: "Я уважаю Россию, в которой жила 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни.
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