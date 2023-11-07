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Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители

Шесть нулей: Пудовкин рассекретил гонорары игнорирующей Россию Гвердцители

С весны 2023-го Тамара Гвердцители дает творческие вечера в Тбилиси. На одном из них она рассказала, почему больше не выступает в нашей стране: "Я уважаю Россию, в которой жила 30 лет, люблю ее, она является частью моей жизни.

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