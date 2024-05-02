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Соболев выложил видео со своими голами в ворота «Динамо» и кадрами из «Дня сурка»

Вчера «Спартак» одержал победу над «Динамо» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0). Соболев забил гол и сделал результативную передачу.

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