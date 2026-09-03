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Царьград

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Норвегия арестовала российское судно по иску «Нафтогаза» в $4,22 млрд

Норвегия арестовала российское судно по иску «Нафтогаза» в $4,22 млрд

2 сентября норвежские власти задержали российское судно «Профессор Молчанов» в Баренцбурге по иску украинской компании «Нафтогаз».

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