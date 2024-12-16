SHOT: «новокузнецкий монстр» Спесивцев впервые за 28 лет предстанет перед судом

Серийный убийца и каннибал Александр Спесивцев вновь предстанет перед судом как обвиняемый.Александр Спесивцев, известный как «новокузнецкий монстр», «сибирский потрошитель», канниал и серийный убийца из Новокузнецка, впервые за 28 лет предстанет перед судом как обвиняемый.