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Байден выступил со срочным обращением после интервью Путина Карлсону

Байден выступил со срочным обращением после интервью Путина Карлсону

REUTERS/Kevin Lamarque Отвлечь американцев от главного события дня попытался Джо Байден. Президент США выступил со срочным обращением к нации практически сразу же после выхода интервью с Владимиром Путиным, которое очень активно сегодня обсуждают сами жители Штатов.

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