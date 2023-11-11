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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Жителя Ставропольского края обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном в Крыму

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление о том, что неизвестный, находясь на территории одного из городских предприятий, заключил договор аренды строительных вспомогательных конструкций (опалубка), принадлежащих предприятию.

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