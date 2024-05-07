Главе Следственного комитета России будет представлен доклад по уголовному делу об истязании жителем Подмосковья членов своей семьи

Вечером 5 мая 2024 года в многодетной семье, проживающей в городе Ивантеевке в Московской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою супругу и двоих сыновей, которые пытались заступиться за мать.
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