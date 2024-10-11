СМИ: Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом) объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
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