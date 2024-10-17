Исторические напёрстки: Во вчерашнем репортаже CNN было сообщено: начальник Европейского командования Вооружённых сил США и Верховного главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Каволи в начале сентября передал в Конгресс секретное «приложение о стратегии администрации Белого Дома в отношении Украины».