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В линейку Wise Advanced SD-N вошла первая карта памяти SD V90 объемом 512 ГБ

В линейку Wise Advanced SD-N вошла первая карта памяти SD V90 объемом 512 ГБ

Компания Wise Advanced объявила о выпуске первой в мире карты памяти класса V90 объемом 512 ГБ. Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 800 долларов.

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