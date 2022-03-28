В линейку Wise Advanced SD-N вошла первая карта памяти SD V90 объемом 512 ГБ

Компания Wise Advanced объявила о выпуске первой в мире карты памяти класса V90 объемом 512 ГБ. Новинка уже доступна для предварительного заказа по цене 800 долларов.
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