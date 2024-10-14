Диетолог Шейфер рассказала о последствиях для здоровья при переедании фруктов

Врач-диетолог клиники «К+31» Анна Шейфер в интервью с «Лентой.ру» рассказала, что фрукты и ягоды являются источниками витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты и калия, но их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.