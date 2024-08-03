Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские дроны и ракету ATACMS

В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS украинской армии в зоне спецоперации.
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