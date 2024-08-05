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Регионы России

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Российским журналистам запретили фотографировать теннисистов с медалями на Олимпийских играх в Париже

Российским журналистам запретили фотографировать теннисистов с медалями на Олимпийских играх в Париже

На Олимпийских играх в Париже произошел инцидент с журналистами, аккредитованными на соревнованиях. Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер во время пресс-конференции после финала в парном разряде, где они завоевали серебряные медали.

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