Российским журналистам запретили фотографировать теннисистов с медалями на Олимпийских играх в Париже

На Олимпийских играх в Париже произошел инцидент с журналистами, аккредитованными на соревнованиях. Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер во время пресс-конференции после финала в парном разряде, где они завоевали серебряные медали.