В случае, если на выборах в Германии победят «поджигатели войны», то страну ожидает катастрофа. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.
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