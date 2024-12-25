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Немецкий депутат Хильзе предупредил граждан о риске вооруженного конфликта

Немецкий депутат Хильзе предупредил граждан о риске вооруженного конфликта

В случае, если на выборах в Германии победят «поджигатели войны», то страну ожидает катастрофа. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.

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