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Царьград

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ADAC: Цены на бензин E10 в Германии достигли исторического максимума

ADAC: Цены на бензин E10 в Германии достигли исторического максимума

В Германии 14 сентября цена бензина E10 достигла рекордных €2,28 за литр, сообщает DPA, ссылаясь на ADAC.

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