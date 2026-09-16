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Царьград

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Сразу у трех краснодарцев выявили лихорадку Западного Нила 16 сентября

Сразу у трех краснодарцев выявили лихорадку Западного Нила 16 сентября

Что известно о вспышке заболевания к данному часу. Согласно информации, полученной от источника Царьграда, 16 сентября в 12:23 выявлен лабораторно подтвержденный случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Краснодаре.

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