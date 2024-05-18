«Огонь из окон и дым». Прямо сейчас пожар охватил несколько квартир во Владивостоке

Днем 18 мая, крупное уозгорание вспыхнуло в многоквартирном доме во Владивостоке. Прямо сейчас на месте работают пожарные бригады, которые занимаются ликвидацией возгорания в нескольких квартирах, сообщает PRIMPRESS.
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